بالصور:إفتتاح معرض للمنتجات التراثية والغذائية في بيت لحم ​

بيت لحم/PNN – افتتحت جمعية الرواد للثقافة والفنون في اليوم الجمعة المعرض الاول للمنتجات التراثية والغذائية والذي ضم العديد من المنتجات الفلسطينية التراثية كالتطريز على الملابس وعلى المحافظ والأثاث المنزلي و منتجات حرفية فلسطينية من بينها ملابس تقليدية من التراث الفلسطيني وصناعات يدوية فلسطينية وأعمال خشبية وصدفية تمثل خريطة فلسطين ومفاتيح العودة والمسجد الأقصى ، إلى جانب الأكلات الفلسطينية التي توحي للتراث.

وجاءت فكرة المعرض للحديث عن أهمية هذه المنتجات التراثية والتي تنتجها أيدي نسائية للتوارث وتتناقل عبر الأجيال. ويهدف المعرض الذي يقام لمدة ثلاثة إلى التركيز على المنتج الوطني ودعمه واحياء التراث الفلسطيني.

واشار مدير عام جمعية الرواد للثقافة والفنون الدكتور عبد الفتاح ابو سرور ، إلى أهمية المعرض في دعم المرأة الفلسطينية لتمكينها من النهوض بواقعها والمشاركة الفعالية في المجتمع. مؤكدا على إن المعرض يظهر قدرة المرأة التي أثبتت على مدار السنوات أنها شريكة في النضال والبناء والعطاء جنبا الى جانب الرجل، و إن المعرض الذي يقام خلال شهر رمضان المبارك يهدف الى التأكيد على مقاطعة المنتجات الاسرائيلية، ودعم المنتج الوطني.

ويشارك في زوايا المعرض اصحاب الحرف اليدوية ومجموعة من سيدات مخيم عايدة العاملات في مجال التطريز وصناعة الاكلات والحلويات الفلسطينية .