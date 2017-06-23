الخارجية: تغيير معالم باب العامود محاولة اسرائيلية لاثبات عدم جدوى الشرعية الدولية

رام الله/PNN – ادانت وزارة الخارجية باشد العبارات ما تناقله الاعلام العبري عن قرار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بتطبيق خطة تهويدية جديدة، تهدف الى تغيير معالم منطقة باب العامود في القدس الشرقية المحتلة ،وطمس هويتها التاريخية و الحضارية، من خلال تكثيف التواجد العسكري والشرطي في المنطقة ، وبناء ابراج عسكرية استفزازية فيها، ووضع مسارات حديدية تنكيلية لمرورو المواطنين الفلسطينيين وتفتيشهم، وغيرها . تعتبر الوزارة ان هذه الخطة هي حلقة في مسلسل عمليات التهويد المتواصلة للمدينة المقدسة و محاولات تكريس ضمها و تهجير مواطنيها المقدسيين.

واستهجنت الوزارة لا مبالاة و صمت المجتمع الدولي و منظمات الاممم المتحدة المختصة و في مقدمتها منظمة اليونيسكو،ازاء هذا التصعيد الخطير وغير المسبوق في الانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي ،خاصة و انها تتم على مراى و مسمع من العالم كله .

لقد بات واضحا ان نتنياهو يحاول ضرب اية مصداقية للشرعيةة الدولية و قراراتها، ويحاول اثبات عدم جدواها سواء في الحفاظ على الامن و السلم الدوليين، او في تحمل مسؤولياتها في حل النزاعات و الصراعات.