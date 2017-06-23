مركز معا ينهي ترميم 15 مسكناً في النويعمه والديوك ويدعم صغار المزارعين بأشجار نخيل في الأغوار

رام الله/PNN –استكمالا لخطط وبرامج المركز في تعزيز صمود وبقاء الأهالي في الأغوار الفلسطينية، أنهى مركز العمل التنموي/ معاً بمساعدة وتمويل من مؤسسة التضامن الفرنسية الفلسطينية AFPSترميم المرحلة الثانية من مشروع ترميم مساكن الأسر المهمشة في المناطق المصنفة “جـ” في النويعمه والديوك بمحافظة أريحا والأغوار، فيما شملت المرحلة الأولى 15 مسكناً في منطقة العوجا، علماً أن خطة المشروع ترمي إلى تنفيذ مرحلة ثالثة ستغطي مزيداً من المساكن للأسر المهمشة في الأغوار.

يأتي هذا المشروع من ضمن مجموعة مشاريع نفذها مركز معا بهدف تحسين الظروف المعيشية والإنسانية في الأغوار (مناطق جـ)، حيث يعيش السكان في خيام أو بيوت من الصفيح بسبب تفشي الفقر وعمليات الهدم والتدمير الذي تنتهجه سلطات الاحتلال التي تسيطر عسكرياً ومدنياً على تلك المناطق، كما ترفض منح السكان تراخيص بناء أو إعداد مخططات هيكلية للتوسع، ما يستوجب التدخل الإنساني والاغاثي من قبل المؤسسات المختلفة لمساعدتهم ودعم صمودهم.

وعن المشروع أشار مديره وهبه عصفور من مركز معا إلى أن حيثيات العمل بدأت من التعاقد مع شركتي تعهدات لتنفيذ أعمال توريد وتركيب الأعمال المعدنية والأسقف والأبواب، إلى توريد وتركيب أسقف عزل وديكور داخلي لعدد من المساكن، فيما تم استخدام مادة “الساندويش بانيل” المعزولة حرارياً لتغطية أسقف المساكن، كما تم توريد وتركيب شبابيك ألمنيوم لتأهيل غرف سكنية، وتوفير الطوب الإسمنتي ومواد البناء لأعمال إنشاءات، وقصارة الجدران الداخلية والخارجية ومعالجة التشققات والتلف في المساكن القديمة القائمة.

وأثنى عصفور على الجهود المبذولة من الشركاء في محافظة أريحا والأغوار ومديرية الحكم المحلي ومجلس قروي النويعمة والديوك ومخاتير المنطقة، لمواكبتهم كافة الأعمال وتقديمهم التسهيلات اللازمة.

أشجار نخيل

وفي سياق آخر، أنهى مركز معاً مؤخراً زراعة 375 شجره نخيل ضمن العام الأول من مشروع “دعم صغار مزارعي التمور” في منطقة الأغوار، بتمويل من جمعية التضامن فلسطين فرنسا AFPS وبالتنسيق مع محافظة أريحا ومكتب مديرية زراعة محافظة أريحا والأغوار.

حيث قام المركز بدعم 15 مزارعاً من قرية الجفتلك عبر تزويدهم بـ25 شجرة نخيل من نوع “مجهول” أو “المجول” لكل مزارع، كما عقد المركز تدريبا نظرياً وعملياً لكافة المستفيدين حول الممارسات الأفضل لزراعة أشجار النخيل.

ويهدف المشروع – الذي يستكمل من خلال مراحل أخرى خلال العامين القادمين- إلى دعم صغار المزارعين في مناطق “ج” وتعزيز صمود المواطن الفلسطيني في الأغوار، وذلك من خلال دعمهم بأشجار النخيل.

كما يشمل المشروع نشاطات أخرى سيجري العمل عليها خلال الأعوام القادمة وتتمثل في تزويد مزارعين جُدد بأشجار نخيل وتركيب ثلاجات لتخزين التمور، بالإضافة إلى خطوط إنتاج لتطوير أداء وقدرات الجمعيات والتعاونيات الزراعية الصغيرة في الأغوار.