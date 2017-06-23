مصرع ثلاث مواطنات وعدد من الاصابات الخطيرة جدا في حادث سير مروع شرق رام الله

رام الله/PNN – لقيت 3 مواطنات مصرعهن واصيب 4 اشخاص آخرين في حادث سير مروع وقع بعد ظهر اليوم الجمعة، على الطريق الالتفافي القريب من بلدة برقة شرقي رام الله (شارع 60).

وذكر المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، بان المواطنات: شهد اللوزي، وفداء إبراهيم اللوزي، وصباح إبراهيم أحمد نمر، من مخيم قلنديا لقين مصرعهن في حادث سير وقع بين عدة مركبات وادى لانقلاب احداها من نوع “جيب هونداي” كانت المواطنات الثلاث بداخله.

وأضاف ارزيقات بان 4 آخرين اصيبوا في الحادث وقد عملت مركبات الهلال الأحمر على نقل 3 منهم للمستشفيات في رام الله ونقلت إصابة واحدة لاراضي العام 48 فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الحادث للوقوف على أسبابه كما أبلغت النيابة العامة