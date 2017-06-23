اصابة فتى بجروح بليغة في اليد خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

رام الله/PNN – اصيب فتى بعيار معدني في اليد خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم السلمية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ اكثر من ١٤ عاما لصالح مستوطني مستوطنة قدوميم المقامة عنوة على اراضي القرية.

وأكد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم ان الفتى صبحي ابو دية ١٧ عاما اصيب بعيار معدني في اليد اليمنى اصابة بليغة نقل على إثرها الى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج،كما اصيب العشرات بالاختناق عولجت ميدانيا.

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت عقب اقتحام جيش الاحتلال البلدة بعد انطلاق المسيرة مباشرة تحت غطاء كثيف من اطلاق قنابل الغاز والصوت والاعيرة المعدنية علاوة على اقتحامهم لمنازل المواطنين وتحويلها لثكنات عسكرية.

وانطلقت المسيرة في الجمعة الاخيرة من رمضان بمشاركة واسعة من ابناء البلدة نصرة القدس مرددين الشعارات الوطنية الداعية لإنهاء الاحتلال.