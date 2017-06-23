ثمانية متنافسين على رئاسة “العمل” بعد انسحاب ليفين

القدس/PNN – أعلن النائب السابق لرئيس الموساد، عميرام ليفين، وهو جنرال في الاحتياط، انسحابه من التنافس على منصب رئيس حزب ‘العمل’، في الانتخابات الداخلية.

ومن المفترض أن تجري الانتخابات الداخلية لرئاسة حزب ‘العمل’، والتي لا تثير حتى الآن سوى اهتمام المنافسين المحتملين على زعامة هذا الحزب، في 4 تموز/يوليو المقبل.

ودعا ليفين أنصاره إلى التصويت لصالح المتنافس على الرئاسة، الوزير السابق، آفي غباي.

يشار إلى أن حزب العمل، وهو الذي كان حتى فترة قريبة المنافس الأقوى على رئاسة الحكومة الإسرائيلية، تراجع في العقد الأخير في عهد رئيسه الحالي، يتسحاق هرتسوغ، وفقد ليس فقط قوته العددية، بل ما يوصف بـ ‘الهيبة المعنوية’ التي كان يتمع بها في الساحة الإسرائيلية بعد فشلة في طرح نفسه كبديل سياسي لليكود وتذيله لأطروحاته اليمينية.

ويتنافس حاليا على زعامة الحزب، بعد انسحاب ليفين، ثمانية مرشحون، وهم: رئيسه الحالي، يتسحاق هرتسوغ، والزعيم السابق للحزب، عمير بيرتس، وهو الذي يوصف بأنه ضرب رقما قياسيا في الانتقال من حزب إلى آخر، وأرئيل مرغليت، وعومر بارليف، والوزير السابق، آفي غباي، وأفنر بن زاكين، وهود كروبي، ودينا ديان.

يذكر أن حزب العمل شكل امتدادا تاريخيا لـ’مباي’ الحزب المؤسس لإسرائيل والذي تولى حكمها على مدى 30 عاما متتالية بعد ذلك، وتوالي على زعامته بن غوريون ورابين وبيرس وبراك، ويتنافس على زعامته في الانتخابات الحالية، مجموعة سياسيين توصف على أنها من الدرجة الثانية.