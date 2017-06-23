تيسير خالد : القائد خالد نزال ، له المجد ، استشهد مرتان

رام الله/PNN – علق تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي على إزالة نصب الشهيد خالد نزال من مكانه يوم أمس في مدينة جنين قائلا :

في الذكرى الواحدة والثلاثين لاستشهاده وبالتنسيق مع بلدية ومحافظة جنين تم قبل اسبوع تدشين نصب تذكاري ودوار للشهيد خالد نزال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، الذي اغتالته اسرائيل في التاسع من حزيران 1986 .

وأضاف : في الحال استنفر نتنياهو وعصابته الحاكمة في اسرائيل كل وسائل التحريض ودفع الثنائي الأميركي جاريد كوشنير وجيسين غرينبلات للضغط على الجانب الفلسطيني لإزالة نصب تذكاري له عند الفلسطينيين بعامة وأهالي قباطيه ومحافظة جنين بخاصة معان رمزية سياسية وإنسانية عظيمة .

وختم تيسير خالد مدونته بالقول : الثنائي الأميركي استلم رسالة نتنياهو وعصابته ولم يكلف نفسه عناء النظر في تاريخ الارهاب اليهودي في فلسطين ، بدءا بإسحق شامير قاتل المبعوث الدولي الكونت فولك برنادوت 1948 وانتهاء بباروخ غولدشتاين قاتل المواطنين الابرياء في المسجد الابراهيمي عام 1994 وما قبل ذلك وبعده ، وحملها الى الجانب الفلسطيني ، فكان ما كان وأزالت الأيادي المرتعشة نصب الشهيد القائد خالد من مكانه .