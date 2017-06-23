تحديثات الطقس: موجة حر شديد تبدأ الأحد أول أيام العيد فلكياً

رام الله/PNN-وفقا لتكهنات الأرصاد فغدا السبت يطرأ ارتفاع طفيف علي درجات الحرارة ويكون الجو حار نوعا ما اما الاحد وهو ربما اول ايام عيد الفطر تبدا موجة حر شديد تنتهي يوم الاربعاء المقبل حيث يطرا ارتفاع كبير علي درجات الحرارة اعتبار من الاحد والاثنين والثلاثاء

وقد اعلن عضو اتحاد الفضاء العربي خالد الزعاق، أن رمضان سينتهي بنهاية يوم السبت وهو نفس اليوم الذي بدأ فيه، وسيكون يوم الأحد أول أيام عيد الفطر.

وأوضح الزعاق، أن ولادة الشهر فلكياً تبدأ عندما يختفي نور القمر باقترابه من شعاع الشمس في كل شهر قمري، عندما يتدنى البدر الزاوي بين الشمس والقمر إلى سبع درجات فأقل، حتى يحدث الاقتران فيكون ما يعرف بالمحاق في أقصى حالاته وهنا يولد القمر الجديد.

وأشار إلى أنه منذ لحظة دخول شهر رمضان الحالي، والقمر يسير خلف الشمس متجها لجهة الشرق بشكل يومي.

وتابع موضحاً: “وبما أن سرعة القمر تفوق سرعة الشمس بكثير ظاهرياً، فإن القمر يلاحق الشمس طوال شهر رمضان وسيدركها فجر يوم السبت التاسع والعشرين في تمام الساعة 5:31، حيث يصبح القمر والشمس في هذه الدقيقة على خط طول سماوي واحد ومقترنان ببعض وهنا يولد هلال شهر شوال فلكيا ويبدأ القمر بالابتعاد عن الشمس والخروج من حيز شعاع الشمس.”

وبيّن الزعاق أنه في مساء السبت يمكث الهلال واحد وعشرين دقيقة على الشرقية والوسطى وثلاث وعشرين دقيقة على الغربية وكلما اتجهنا ناحية الجنوب الغربي يزداد الهلال مكثاً وعمراً.

وقال إن هلال العيد يقع جنوب مغيب الشمس ونسبة الإضاءة على وجهه 0.57 بالمائة وشكل الهلال منحرف وقرناه بيم السماوي والجنوبي ويبعد عن الأرض 359314.9 كم.