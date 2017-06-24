جنسية مجانية تمنحها لك هذه الدولة

مصراوي-

إذا كنت تواكب أحدث صيحات السكن والسفر حول العالم، فربما مر على مسامعك اسم دولة “أسجارديا”، وهي أول دول للإنسان على الفضاء.

وكان قد أعلن العالم الروسي الدكتور إيجور أشوربيلي عن خططه لتشكيل أول دولة مستقلة في العالم تعمل في الفضاء الخارجي في أكتوبر 2016، ليقوم مئات الآلاف من الأشخاص منذ ذلك الحين بتقديم طلبات للتوطين فيها، بحسب صحيفة “البيان” الإماراتية.

وسميت الدولة بهذا الاسم نسبة لمدينة إسكندنافية أسطورية في السماء، وتفتتح أبوابها لجميع المقيمين على كوكب الأرض دون أي كلفة إضافية.

ويقول آشوربيلي إن مهمة المشروع هي توفير “مجتمع سلمي،” وتسهيل الوصول إلى تقنيات الفضاء، وحماية الأرض من التهديدات الفضائية، مثل الكويكبات، والحطام من صنع الإنسان في الفضاء.

ولكن، ليس هذا كل شيء، إذ سيستطيع سكان دولة أسجارديا العيش على كوكب الأرض، بدلاً من الانتقال إلى الفضاء.

وتقدّم للمشروع أكثر من 100 ألف طلب في غضون 40 ساعة من الإعلان عنه، ليحظى بأكثر من 500 ألف طلب بعد ثلاثة أسابيع من إطلاقه، إذ يمكن لأي شخص يتخطى عمره الـ18 عاماً ولديه بريد اإلكتروني أن يقدم على “الجنسية،” بصرف النظر عن جنسه أو جنسيته أو عرقه أو دينه أو وضعه المالي، بما في ذلك المدانين السابقين، على أن تكون رفعت التهم الخاصة بهم في وقت تقديم الطلبات.

وتشرح الفنانة رايفن سين من هونج كونج، أنها تقدمت لطلب “جنسية” أسجارديانة في نوفمبر من العام 2016 بعد سماعها عن المشروع في برنامج إذاعي صيني أثناء تواجدها في تورونتو.

وتقول سين: “أردت أن أعرف إذا كان البشر يتمكنون من الحصول على فرص أكثر للتعبير عن آرائهم. كل شيء في مجتمعنا اليوم يتمحور حول الرأسمالية أو الشيوعية، هناك الكثير من الصراعات. آمل أن أرى إذا كان بإمكاننا كبشر، أن نعيش حياتنا بطرق أخرى، وأفضل، ونتمتع بخيارات أكثر.”

وصرح أشوربيلي في مؤتمر صحافي عقد في هونغ كونغ هذا الشهر، أن أسجارديا سيكون لديها وجود فعلي في الفضاء عبر سلسلة أقمار صناعية ستُطلق في مدار حول الأرض في 12 سبتمبر المقبل.

وسيسافر القمر الصناعي الصغير الذي يزن حوالي ثلاثة كيلوجرامات، إلى محطة الفضاء الدولية على متن “أوربيتال ATK،” محملاً معه 300 كيلوبايت من معلومات وبيانات أول 100 ألف مقدم طلب على الجنسية. وسوف تشمل هذه البيانات العديد من الأمور الشخصية عن المتقدمين مثل الصور العائلية.

ويقول آشوربيلي إن أسجارديا ستتقدم بطلب لتعريفها كدولة في الأمم المتحدة في العام 2018. وإذا وافق مجلس الأمن على الطلب، فسيتعين على ثلثي أعضاء الجمعية العامة أن يصوتوا على قبولها.

على جانب متصل قال جوان جابرينويتز، خبير قانون الفضاء وأستاذ في كلية الحقوق بجامعة بكين للتكنولوجيا إنه على الدول أن تتمتع بخصائص معينة مثل وجود سكان دائمين فيها، وإقليم محدد، وحكومة، وقدرة على الدخول في علاقات مع دول أخرى، وأن تعترف الدول الأخرى بها كدولة.”

كما ستشكل أسجارديا أيضاً حكومة ديمقراطية خلال الأشهر الستة المقبلة، ثم محكمة، ومكتب مدعين عامين، ومكتب تدقيق وطني، وهيئات حكومية أخرى.

المصدر: MSN.