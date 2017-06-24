تعرف على تنبؤات بيل غيتس الـ7

وفاة 33 مليون فرد في أقل من عام!

في شهر شباط / فبراير أقر بيل غيتس في مؤتمر في ميونيخ، ألمانيا أن واحدا من أكبر التهديدات للصحة العالمية هو وباء بيولوجي سينشر بواسطة إرهابيين، يمكن أن يكون فيروس الجدري الاصطناعية أو الانفلونزا الفائقة التي هي أكثر فتكا بكثير من السلالات العادية.

ويتوقع غيتس أن يواجه العالم مثل هذا الوباء خلال السنوات ال 10 الى 15 المقبلة “. في عام واحد فقط يمكن القضاء على 33 مليون شخص.

لهذا السبب يضع غيتس مهمة التطعيم ضمن أولوياته في مؤسساته الكبرى.

أفريقيا ستنتج طعامها!

في عام 2015 تنبأ غيتس بأن الزراعة في أفريقيا سوف تزيد الإنتاجية بنسبة 50٪ بحلول عام 2030، مما يجعل القارة بأكملها مكتفية ذاتيا.

وتستورد القارة حاليا ما يقرب من 50 مليار دولار من الأغذية كل عام، على الرغم من أن 70 في المائة من سكان أفريقيا مزارعون.

حيث توقع غيتس أن السنوات ال 15 المقبلة ستدخل التكنولوجيا مجال الذراعة بقوة، وقال: العالم قد طور بالفعل سماد افضل ومحاصيل اكثر انتاجية ومغذية ومقاومة للجفاف ومقاومة الامراض، مع الوصول الى هذه التكنولوجيات وغيرها من التكنولوجيات القائمة، يمكن للمزارعين الافارقة مضاعفة انتاجهم نظريا”.

خدمات المصرفية عن طريق الهاتف المحمول!

في البلدان الإفريقية التي يصعب فيها الحصول على المال نقدًا، يواجه الناس في كثير من الأحيان خيارا صعبا يتمثل في دفع تكاليف الرعاية الصحية أو الغذاء أو التعليم أو الإصلاحات.

ويقول غيتس إن هذه النتائج ناجمة عن ضعف البنية التحتية المصرفية، كما يتوقع أنه في عام 2030، سيستخدم 2 مليار شخص الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول.

بحلول عام 2035 لن تكون هناك أي بلدان فقيرة

في عام 2014 تنبأ غيتس باستمرار مستويات المعونة الخارجية والتي تشير إلى أنه لن يكون هناك تقريبا عدد من البلدان الفقيرة بحلول عام 2035.

وقال غيتس “ان جميع الدول تقريبا ستكون ما نسميه الأن بالدخل المتوسط او الاكثر ثراء”. “سوف تتعلم البلدان من جيرانها الأكثر إنتاجية وتستفيد من الابتكارات مثل اللقاحات الجديدة وبذور أفضل والثورة الرقمية”.

الطاقة النظيفة ستسيطر على عالمنا

توقع غيتس في عام 2016 أن العالم سيعتمد على الطاقة النظيفة بشكل أكبر في الأعوام الـ15 المقبلة (الرياح – الطاقة الشمسية – الموارد المتجددة).

غزو الروبوتات على حساب البشر!

يتوقع غيتس أن يتم الاعتماد على الروبوتات لكي تحل محل البشر في شغل الوظائف خلال 20 عامًا.

القضاء على شلل الأطفال

يتوقع بيل غيتس اختفاء مرض شلل الأطفال بالكامل خلال الأعوام الـ6 المقبلة، حيث شهد العالم في عام 2016 عدد 37 حالة جديدة لمرض شلل الأطفال فقط، مقابل 400 حالة كل عام في الثمانينات.

المصدر: MSN.