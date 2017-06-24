برلين/PNN- نفى ألكسيس سانشيز، نجم فريق أرسنال ومنتخب تشيلي لكرة القدم، أن يكون بايرن ميونيخ الألماني وجهته المقبلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال سانشيز، في تصريحات نقلتها صحيفة “بيلد” الألمانية ردًا على سؤال: هل ستنتقل إلى بايرن ميونيخ، ليرد بابتسامة: “لا”.

وارتبط سانشيز، بالانتقال إلى بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي طوال الفترة الماضية، بعدما فشل الدولي التشيلي في التوصل إلى اتفاق مع إدارة الجانرز حتى الآن لتجديد عقده الذي ينتهي في 2018.

وانفرد سانشيز، بصدارة قائمة هدافي منتخب تشيلي عبر التاريخ، برصيد 38 هدفًا، بعد هدفه أمام ألمانيا ضمن منافسات كأس القارات، ليتخطى بفارق هدف واحد فقط عن الأسطورة السابق، مارسيلو سالاس.