الخليل/PNN- واصل أهلي الخليل، بطل كأس فلسطين لأندية الضفة، تحضيراته لموقعتي نهائي كأس فلسطين، أمام شباب رفح بطل الكأس لأندية قطاع غزة.

وحدَّد اتحاد الكرة الفلسطيني يومي 1، و4 من أغسطس/آب المقبل لإقامة مباراتي الذهاب والإياب.

وأعلن أهلي الخليل، أنه بدأ عملية تجديد عقود نجوم الفريق المنتهية، حيث نجح في الحصول على توقيع 6 لاعبين، للاستمرار مع الفريق الموسم المقبل، في دوري المحترفين.

وقال النادي، في بيان رسمي له، إن السداسي الذي وقع هم: فادي دويك قائد الفريق، والمهاجم خلدون الحلمان، ومنتصر الجعبري، ومراد أبو ميزر، والحارس المميز عزمي الشويكي، ومأمون الخطيب.

وأوضح النادي أن التعاقد المبكر مع اللاعبين ممن ساهموا في إنجازات النادي المتتالية في المواسم الماضية كان هدفه الرئيسي الحفاظ على حالة الاستقرار، وثبات تشكيلة الفريق.

ويتطلع الأهلي لإضافة المزيد من الألقاب بداية من الموسم المقبل، فالفريق لديه فرصة لإضافة كأس ثالثة للدولة على التوالي، ولديه فرصة ثانية، لاحراز كأس السوبر للمرة الثالثة أيضًا على التوالي، ومن الممكن أن يمثل فلسطين في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في حال تحسن تصنيف فلسطين.