برشلونة/PNN- يسعى جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، بكل قوة، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بالتعاقد مع جوردي ألبا ظهير أيسر برشلونة ومنتخب إسبانيا.

وذكرت شبكة “إي إس بي إن” الأمريكية أن مورينيو يريد الفوز بصفقة ألبا، رغم علمه بصعوبة المفاوضات في ظل تعيين إرنستو فالفيردي مدربًا جديدًا لبرشلونة، إضافة إلى ارتباط جوردي ألبا بعقد مع النادي الكتالوني ينتهي في صيف 2020.

وبررت الشبكة إصرار جوزيه مورينيو على إتمام صفقة ألبا، برغبته في تعويض النقص العددي الشديد في الجبهة اليسرى لمانشستر يونايتد، لغياب الثنائي لوك شاو وماركوس روخو بسبب إصابات عنيفة في الرباط الصليبي وكاحل القدم.

وأوضحت أن البدائل المتاحة أمام مدرب مانشستر يونايتد لسد ثغرة الجبهة اليسرى غير كافية، لعدم اقتناعه بقدرة الثلاثي داني بليند وماتيو دارميان وأشلي يونج على أداء مهام الظهير الأيسر بامتياز.

ولفتت “إيه إس بي إن” إلى أن ألبا شارك في 39 مباراة الموسم الماضي، إلا أن علاقته توترت مع لويس إنريكي مدرب الفريق، الذي استبعده من مباريات مهمة مثل مواجهتي باريس سان جيرمان ويوفنتوس بدوري أبطال أوروبا، ما أثار الشكوك حول إمكانية بقاء اللاعب الإسباني الدولي في صفوف البلوجرانا.

المصدر: كووورة.