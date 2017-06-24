بكين/PNN- لم يستبعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الإسباني، إمكانية الانتقال للدوري الصيني مستقبلا، إلا أنه أكد استمراره في الوقت الحالي مع النادي الكتالوني.

وقال ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة “ميرور” البريطانية: “البقاء في برشلونة هو أكثر شيء تمنيته وحلمت به، ودائما أقول إنني أود الاستمرار في القلعة الكتالونية، ولكن هذا لا يعني استحالة رحيلي للدوري الصيني”.

واقترب ميسي من تجديد عقده، الذي ينتهي في 2018، مع برشلونة حتى 2022، براتب سنوي يصل إلى 40 مليون يورو، إلا أنّ اللاعب لن يوقع على العقود سوى في 30 يونيو / حزيران المقبل، حتى يدخل العقد في السنة المالية الجديدة للبلوجرانا.

وتابع: “لا يوجد مستحيل في كرة القدم، وكل شيء وارد، ولذلك أقول إنني قد ألعب في الدوري الصيني في المستقبل، ولكن حاليا لا أفكر سوى في البقاء مع برشلونة”.

ولعب ميسي أول مباراة بقميص الفريق الأول لبرشلونة في 2004، ونجح في حصد 30 لقبًا مع الفريق الإسباني خلال 13 موسمًا.

وحصل ميسي على الحذاء الذهبي للمرة الرابعة في تاريخه في موسم 2016/2017 بعدما سجل 37 هدفًا في الليجا، متفوقًا على الهولندي باس دوست، مهاجم سبورتنج لشبونة البرتغالي، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني.