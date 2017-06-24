استانا: نامل بان تولي واشنطن اهتماما لمناطق تخفيف التوتر في سوريا

واشنطن/PNN- أعربت كازاخستان عن أملها في أن تولي واشنطن وغيرها من الأطراف المشاركة في محادثات أستانا حول سوريا بصفة المراقبين، اهتماما كافيا لإنشاء مناطق تخفيف التوتر في سوريا.

وقال وزير الخارجية الكازاخستاني خيرات عبد الرحمانوف في كلمة خلال منتدى الإعلام الأوراسي في العاصمة الكازاخستانية أستانا: “حان الوقت للعمل الجاد من أجل إنشاء مناطق تخفيف التوتر في سوريا.. نعلق آمالا كبيرة على أن يبدي جميع المراقبين، بما في ذلك الولايات المتحدة، اهتماما مناسبا بهذا الإنجاز في إطار عملية أستانا”.

واعتبر عبد الرحمانوف أن المشاركة الأمريكية على مستوي مساعد وزير الخارجية في جولة المباحثات التي عقدت في أستانا الشهر الماضي، أكدت على “تمسك الإدارة الأمريكية الجديدة بهذه العملية التفاوضية”.

وشدد الوزير على أن إنشاء المناطق الأربع لتخفيف التوتر في سوريا يفتح الطريق إلى إيجاد حل لاحقا للأزمة السورية.

وكانت مباحثات أستانا تمخضت الشهر الماضي عن اتفاق حول إنشاء أربع مناطق لتخفيف التوتر في سوريا، وقعت عليه روسيا وتركيا وإيران باعتبارها دولا ضامنة لتنفيذه. وأبدت موسكو وطهران استعدادهما لإرسال مراقبين لهما إلى هذه المناطق في حال التوصل إلى توافق حول هذه المسألة.

يذكر أن الجولة القادمة من مباحثات أستانا مقررة يوم الـ4 والـ5 يوليو/تموز المقبل.

المصدر: RT.