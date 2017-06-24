اردوغان: لن نسمح بتاسيس دولة شمالي سوريا

أنقرة/PNN- قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، امس الجمعة، إن بلاده لن تسمح أبدًا بقيام دولة شمالي سوريا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي أمام مواطنين في مركز بلدة “أقجة قلعة”، التابعة لولاية شانلي أورفا، جنوب شرقي البلاد، على الحدود مع سوريا.

وقال أردوغان “إن تنظيم ب ي د، وذراعه المسلح تنظيم ي ب ك، لديهم مساع (لتأسيس دولة) شمالي سوريا”.

وأردف الرئيس التركي موجهاً حديثه للتنظيمين، “لتعلموا أنتم ومن يقف بجانبكم ويساندكم، أن الدولة التركية وقواتها المسلحة، بكل إمكاناتها، لن تسمح أبداً بتأسيس دولة هناك (شمالي سوريا)”.

وأضاف أردوغان، أن بلاده أبلغت الولايات المتحدة والدول المعنية الأخرى بذلك الموقف.

ويسيطر “ب ي د” (النسخة السورية من تنظيم “بي كا كا” الإرهابي)، على مناطق واسعة من الشمال السوري، تشمل معظم أجزاء محافظة الحسكة (شمال شرق) وتمتد إلى الريف الشمالي لمحافظة الرقة، وحتى مدينة منبج بريف حلب (غرب الفرات)، فضلاً عن منطقة عفرين، (شمال غرب).

ويفصل بين المنطقتين قوات “درع الفرات” (المكونة من وحدات الجيش السوري الحر مدعومة من الجيش التركي) والتي تمكنت من تحرير مناطق واسعة من الريف الشمالي لحلب (تشمل مثلث مدن جرابلس وإعزاز والباب).

المصدر: وكالة الأناضول.