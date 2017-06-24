هنية يهنا ولي العهد السعودي الجديد محمد بن سلمان رغم مطالبة المملكة لقطر بوقف دعمها للحركة

غزة/PNN/ قالت مصادر اعلامية تابعة لحركة حماس ان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية وجه برقية تهنئة لولي العهد السعودي الجديد محمد بن سلمان ال سعود بمناسبة تعينه وليا للعهد من قبل العاهل السعودي سلمان ال سعود.

وقالت المصادر الاعلامية ان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية هنا محمد بن سلمان آل سعود، لتعيينه وليا للعهد في المملكة العربية السعودية .

المصادر قالت ان تهنئة هنية لولي العهد السعودي تاتي بعد أيام من تصريح وزير الخارجية السعودي الذي طالب فيه دولة من قطر بوقف دعم حركة حماس ومطالبة المملكة وعدة دول عربية قطر بوقف علاقاتها مع حركة حماس وحركة الاخوان المسلمون التي تتبع لها حماس.