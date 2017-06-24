“فتح” تهنئ الشعب الفلسطيني بعيد الفطر السعيد

رام الله/PNN – هنأت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح أبناء الشعب الفلسطيني بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد ، مؤكداً على مواصلة مشوار البناء و تحرير الأرض الفلسطينية حتى اقامة الدولة و عاصمتها القدس الشريف .

و قال منير الجاغوب ، رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة و التنظيم لحركة فتح أننا امام مرحلة دقيقة تتطلب منا الوعي الكامل لأهمية التوحد خلف القيادة الفلسطينية و على رأسها الأخ القائد محمود عباس أبو مازن ، و الإسهام الحقيقي في دعمه تجاه ما يحاك من مؤآمرات و ضغوطات لن تنال من عزيمة و صلابة قيادتنا الحامية للحقوق الوطنية .

و استذكر البيان مسيرة شهداء الثورة الفلسطينية و تضحياتهم في إبقاء الراية عالية في وجه الاحتلال الاسرائيلي ، و الذين دفعوا حياتهم ثمناً للحرية و الإستقلال ، مسطرين بأسماءهم الخالدة تاريخ فلسطين النضالي عبر مسيرة طويلة جلها من الفداء و العطاء .

و اكدت حركة فتح على المقام الوطني الأصيل لأسرى الحرية و انتصارهم الاخير في معركة الحرية و الكرامة الذي رسمنا فيه جميعاً معالم التحدى و الإباء في ارغام سطوة المحتل الإسرائيلي للخضوع لإرادة الحركة الاسيرة البطلة في تحقيق مطالبها الإنسانية العادلة .

و دعت حركة فتح في البيان على تبني مبادة السيد الرئيس ابو مازن