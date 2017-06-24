يوفنتوس ينوي التراجع عن ضم لاعب بايرن ميونخ

ايطاليا/PNN-ذكرت تقارير صحفية إيطالية، وجود نية لدى إدارة يوفنتوس، للتراجع عن التعاقد مع البرازيلي دوغلاس كوستا، جناح بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت شبكة ميدياست سبورت، إن إدارة السيدة العجوز تنوي التراجع، بسبب رغبة إدارة البافاري في إتمام الصفقة مقابل 50 مليون يورو، وهو ما يراه بطل إيطاليا مبالغا فيه.

يُذكر أن إدارة يوفنتوس، قد تقدمت بعرض بلغت قيمته 40 مليون يورو، للظفر بخدمات البرازيلي كوستا، ولم يتم الموافقة عليه من قبل إدارة البافاري.

وتلقى كوستا عرضين من الكالتشيو، الأول من يوفنتوس، والآخر من إنتر ميلان، ويملك البرازيلي رغبة في تمثيل السيدة العجوز، رغم أن عرض النيراتزوري هو الأفضل قليلًا، وفقًا لموقع “فوتبول إيطاليا”.

وأشار التقرير، إلى أن الناديين قد يعودان للتفاوض من جديد خلال الفترة المقبلة، على الرغم من أنه ليس من المتوقع أن تتراجع إدارة البايرن عن قرارها وتقليل قيمة الصفقة.