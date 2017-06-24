“رياضية الوسطى” تختتم فعاليات بطولة العودة الرمضانية لكرة القدم

غزة/PNN-اختتمت اللجنة الرياضية العامة في محافظة الوسطى بطولة العودة الرمضانية لكرة القدم، وذلك يوم الأربعاء 21-6، على ملعب الشقاقي بالنصيرات.

وشارك في البطولة التي انطلقت يوم الثلاثاء 30/5 الموافق (4 رمضان) ثمانية فرق تم توزيعها على مجموعتين.

وتأهل عن المجموعة الأولى فريقي مركز اليسر الثقافي ومسجد الدكتور فتحي الشقاقي، بينما تأهل عن المجموعة الثانية فريقي الشهيد هايل أبو دحروج ومسجد سيد قطب.

وبعد منافسات قوية تأهل للمباراة النهائية فريق مركز اليسر الثقافي بعد فوزه على فريق مسجد سيد قطب بنتيجة (3-0)، وعلى الطرف الأخر تأهل للنهائي فريق الشهيد هايل أبو دحروج بعد فوزه على فريق مسجد الشقاقي بنتيجة (3-2).

وبحضور عدد من قيادات حركة الجهاد الإسلامي واللجنة الرياضية العامة على رأسهم الشيخ عصام الشافعي وأبو داوود تمراز وثائر الطويل مسئول منطقة النصيرات ومعتز أبو غطوسة مسئول لجنة المسابقات في اللجنة الرياضية، أقيمت المباراة النهائية للبطولة يوم الأربعاء 21/6 على ملعب الشقاقي.

وتكمن فريق مركز اليسر الثقافي من الفوز بلقب البطولة بعد تفوقه على فريق الشهيد هايل أبو دحروج بنتيجة (2-0)، حيث سجل الهدفين عدنان الفقي وزياد أبو شرف.

وأدار المباراة النهائية تحكيميا كل من محمود الطلاع و مساعديه عبد صيدم و محمد الصيداوي.

وفي الختام كرمت اللجنة المنظمة الفريقين المركز الأول والثاني، وافضل حارس في البطولة علاء السلول وأفضل لاعب خالد حماد وهداف البطولة زياد أبو شرف.