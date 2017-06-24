الخضري: عيد الفطر يأتي في أوضاع صعبة جداً وندعو للتلاحم والتكاتف

رام الله/PNN-توجه النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار بالتهنئة للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وللأمتين العربية والاسلامية بحلول عيد الفطر السعيد.

وخص الخضري في بيان صدر عنه بمناسبة عيد الفطر، في تهنئته الأسرى في سجون الاحتلال وعوائلهم وأبنائهم، والجرحى وأهالي الشهداء، والمشردين وأصحاب المنازل المدمرة جراء العدوان الإسرائيلي.

وأكد الخضري أن العيد يأتي هذا العام في ظل ظروف غاية في الصعوبة تفوق الأعوام السابقة، ما يستدعي التكاتف والتلاحم والتراحم، وزيادة أواصر المحبة والتعاون ورص الصفوف والتواصل بين جميع أبناء الشعب.

وشدد على ضرورة استثمار هذه الأيام المباركة والمناسبة المهمة للتوحد ونبذ الخلاف ولم شمل الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه وشرائحه وفصائله، بما يخدم شعبنا الذي يستحق الأفضل ويستحق أن يعمل الجميع لمكافئته على صبره وصموده وثباه.

وأكد الخضري أن التحديات الإسرائيلية كبيرة في ظل ضعف الموقف الفلسطيني بسبب الانقسام والخلاف، مشيرا إلى الحصار والإغلاق ضد غزة، والاستيطان والجدار وعمليات القتل والاعتقالات في الضفة الغربية والقدس، إضافة لمحاولة تهويد القدس.