المكافحة تضبط كمية كبيرة من المخدرات في رفح

غزة/PNN-ضبطت شرطة مكافحة المخدرات بجهاز الشرطة بمحافظة رفح كمية كبيرة من المخدرات خلال عملية أمنية استمرت أسبوع في المحافظة.

وفي هذا الصدد، أوضح الرائد أنور حماد مدير شرطة المكافحة برفح أن معلومات ومتابعة ميدانية استمر لأسبوع تمكن عناصر المكافحة خلالهما من ضبط كمية كبيرة من المخدرات والحبوب المخدرة خلال تحريات وكمائن في المنطقة الشرقية.

وبيَّن أن هذه العملية نتج عنها ضبط “180” فرش حشيش و”75000″حبة أترمادول وكيلو افيون، إضافةً لتوقيف عددًا من المهربين.

وأشار حماد أن مكافحة رفح تحرزت على الكمية والأشخاص، ويجري تحويلهم لمفتش التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.