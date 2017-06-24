طلق زوجته بسبب رفضها مساعدة والدته في اعداد كعك العيد

‏1 ساعة مضت منوعات 156 زيارة

راجع زوج امس احدى المحاكم الشرعية في العاصمة عمان لتسجيل طلقة اولى بحق زوجته حيث طلب منه القاضي احضار فتوى شرعية من دائرة الافتاء لبيان وقوع الطلاق من عدمه.

وبين الزوج ان سبب الطلاق كان رفض زوجته مساعدة والدته في اعداد كعك العيد على ان تقوم بالذهاب لمنزل ذويها لمساعدة شقيقاتها وامها في اعداده ، وهو الامر الذي اغضب الزوج خاصة أن والدته ليس هناك احد يساعدها ، وهو الامر الذي ادى لنشوب ملاسنات بينهما ادت لقيام الزوج بتطليقها.

هذا واشار الزوج إلى انه مصر على تسجيل الطلقة لتكون درساً لها في عدم العناد وأن تدرس الامور في المستقبل بعقلانية اكثر.

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