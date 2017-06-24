المفتي:غدا الاحد أول ايام عيد الفطر السعيد

القدس/PNN – قال المفتي انه في الاجتماع المنعقد في دار الإفتاء الفلسطينية في المسجد الأقصى المبارك، لمتابعة تحري هلال شهر شوال لهذا العام 1438هـ فقد ثبتت بالوجه الشرعي رؤية هلال شهر شوال هذه الليلة، وعليه يكون غداً الأحد الخامس والعشرين من شهر حزيران لعام ألفين وسبعة عشر للميلاد هو يوم عيد الفطر السعيد، فتقبل الله منا والصائمين جميعاً الطاعات.

و من رحاب المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين، وثاني المسجدين ومسرى الرسول محمد  نهنئ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ونهنئ شعبنا الفلسطيني في الوطن وفي الشتات، بحلول هذا العيد السعيد، كما نهنئ القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الأخ الرئيس محمود عباس أبو مازن حفظه الله، بالعيد المبارك داعين المولى عز وجل أن يهيئ لأمتنا الخير والرشاد والعز والتمكين، ونسأله سبحانه أن يمن علينا بتحرير أرضنا وقدسنا وأقصانا وأسرانا من نير الاحتلال .

وكانت قد أعلنت المملكة العربية السعودية، ثبوت رؤية هلال شهر شوال وأن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك،

وتمكن متراؤون في مناطق متفرقة بالمملكة السعودية منها “حوطة وسدير وشقراء”، من رؤية هلال شهر شوال.

وجرى توثيق شهادات المترائين في كل أنحاء المملكة، ورفعها إلى المحكمة العليا حيث تم دراستها، والتحقق من ثبوت الرؤية.

وحسب تأكيد موقع “عاجل” السعودي، فإنه تم التأكد من رؤية هلال شوال في السعودية، وبذلك يكون غدًا الأحد أول أيام عيد الفطر.

من جانبه قال الدكتور محمد العريفي الداعية السعودي المعروف عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” “: أنباء عن رؤية هلال شوال، في سدير، فيكون غداً الأحد هو عيد الفطر”.

وبهذه المناسبة السعيدة يتقدم رئيس تحرير ومدير شبكة فلسطين الاخبارية منجد جادو PNN ، للأمتين العربية والإسلامية وللشعب الفلسطيني بكل أماكن تواجده أصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، ونسأل الله تعالى أن يعيد علينا هذه المناسبة الطيبة بالخير واليمن والبركات وعلى وطننا الحبيب دوام العزة والازدهار وقد عانق الشعب الفلسطيني الحرية والاستقلال، وكل عام وأنتم بخير.