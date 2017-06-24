اريحا/PNN – اعلن نظمي مهنا بان معبر الكرامة يعمل كالمعتاد طيلة ايام عيد الفطر السعيد 24 ساعه متواصله وفي كلا الاتجاهين

وكان قد اعلن نظمي مهنا مدير عام الادارة العامة للمعابر والحدود في السلطة الفلسطينية بأن معبر الكرامة يعمل 24 ساعة متواصلة وفي كلا الاتجاهين ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء 20/06/2017 وحتى 10/09/2017 طيلة ايام الاسبوع عدا يومي الجمعة والسبت حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً.

واكد مهنا بأن كافة الطواقم الامنية والمدنية العاملة على المعابر والحدود على أهبة الاستعداد لتغطية عمل المعبر وتسهيل حركة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.

هذا وسيكون دوام المعبر على النحو التالي :-

من صباح يوم الاحد الساعة الـ 07:30 صباحا وحتى صباح يوم الجمعة الساعة الـ 10:30 صباحاً يكون العمل بشكل متواصل 24 ساعة .

من صباح يوم السبت الساعة الـ 7:30 صباحاً وحتى الساعة الـ 02:30 مساءً .