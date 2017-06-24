الرئيس يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر

رام الله/PNN – هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم السبت، الأمتين العربية والإسلامية، لمناسبة حلول عيد الفطر.

وبعث سيادته، برقيات تهنئة إلى قادة وملوك ورؤساء الحكومات والأمناء العامين في المنظمات العربية والإسلامية.

وعبر سيادته، عن أطيب التهاني وأصدق المشاعر الأخوية المقرونة بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، أن يعيد هذه المناسبة والجميع بموفور الصحة والسعادة.

وتمنى أن تنعم شعوبهم الشقيقة بمزيد من التقدم والازدهار، وأن تعود المناسبة على أمتنا وقد تعززت وحدتها وتحققت تطلعات وأماني الشعوب في التطور والرقي.

وثمن سيادته الدعم الأخوي من تلك الحكومات والشعوب، لشعبنا في نضاله المشروع، مؤكدا حرصه على تعزيز علاقات الأخوة معها وتطويرها والرقي بها إلى أعلى المراتب بما يخدم المصالح المشتركة.