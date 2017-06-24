اللواء حازم عطا الله يبرق مهنئاً بعيد الفطر السعيد‎

رام الله/PNN- يتقدم سيادة اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة الفلسطينية بـأحر التهاني والتبريكات الى عموم شعبنا الفلسطيني و الى فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين القائد الأعلى لقوى الامن الفلسطينية والى دولة الدكتور رامي الحمدلله رئيس الوزراء وزير الداخلية بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

كما ارسل سيادة اللواء برقية تهنئة الى منتسبي الشرطة كافة جاء فيها “يسرني ونحن نستقبل بالبشر عيد الفطر السعيد ان اتقدم اليكم ضباطا وصف ضباط وافراد بأسمى ايات التهنئة والتبريك بهذه المناسبة المباركة، سائلين المولى عز وجل ان يعيده عليكم بالخير واليمن والبركة وعلى شعبنا الفلسطيني بالحرية والاستقلال واقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، طالبا اليكم ان تكونوا العين الساهرة لترسيخ الامن وتعزيز الاستقرار في الوطن”.