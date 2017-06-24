الهيئة الاسلامية المسيحية تهنئ بعيد الفطر السعيد

بيت لحم/PNN – تهنئ الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات المسلمين بحلول عيد الفطر السعيد آملةً أن يعيد الله تعالى هذه المناسبة على شعبنا والأمتين العربية والاسلامية، وقد تحققت أمانينا بالعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وتقدم الامين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى بأطيب التهاني لابناء الشعب الفلسطيني خاصة والمسلمين عامة بحلول عيد الفطر السعيد، مؤكداً على التسامح الديني في فلسطين، والذي يقوم على مبدأ قبول الآخر باختلافه وتباينه، مشيراً إلى أن التسامح الديني اليوم يرتكز الى مبدأ فلسفي وديني طليعي وهو القبول بالوحدة الكونية والانسانية. فالتسامح ليس مساومة فكرية أو دينية، كما أنه بالمقابل لا يلغي الخصائص والمميزات الفريدة، ولا يقفز فوق الفوارق الدينية والحضارية، إنه الاعتراف الهادئ بوجود التباينات، ومن ثم احترام هذه التباينات باعتبارها إثراء للوجود البشري ودعوة إلى التعارف والتثاقف.

واشار د.عيسى الى علاقة الأهل في فلسطين من مسيحيين و مسلمين هي علاقة العيش المشترك واحترام للأخر كوننا نعبد الله الواحد ونعيش في وطن واحد وهمومنا وقضايانا واحدة.. و الأهم في ذلك أن هذه العلاقة القائمة مبنية على الحب المتبادل والمودة والصدق لا تشوبها العيوب والنواقص. مؤكداً على أن الدين هو سلوك الإنسان مع الله الخالق ومع أخيه الإنسان واحترامه للقيم الروحية والإنسانية المشتركة في العبادة والعلاقة الاجتماعية بين الناس.

ودعت الهيئة ان يعم السلام في مدينة القدس أولاً، وفي العالم بأسره ثانياً، مشيرةً الى التعايش والتآخي الفريد من نوعه في فلسطين بين المسلمين والمسيحيين والذي يظهر بشكل جلي في هذه المناسبات والاعياد، حيث يتشارك المسلمون والمسيحيون فرحة اعيادهم.

وأشار الهيئة انه وبهذه المناسبة يتبادل المسلمون والمسيحيون التهاني المباركة طالبين لبعضهم أن ينعموا بالمحبة الدافئة والسلام، وكل منا له طريقته في الصلاة وطلب الرحمة من الباري تعالى وتقريب القلوب إلى الله .. وكل عام وأبناء الشعب الفلسطيني بألف خير وعافية.