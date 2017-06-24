ليبرمان: الأسد يتحمل المسؤولية وسنرد مرة ثانية

القدس/PNN – في اعقاب القصف “الاسرائيلي” على القنيطرة والذي أدى لاستشهاد سبعة جنود سوريين، قال وزير الحرب الاسرائيلي افيغدور ليبرمان: “إن اسرائيل لن تمر مرار الكرام على الخروقلت السورية حتى لو كان الحديث يدور عن انزلاق قذائف جراء الحرب الداخلية في سوريا”.

و نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن ليبرمان قوله إن الرئيس السوري بشار الاسد يتحمل المسؤولية و أن “اسرائيل” لن تتردد في مهاجمة سوريا مرة أخرى.

طائرات استطلاع “إسرائيلية” قصفت موقعاً للجيش السوري على أطراف مدينة البعث في محافظة القنيطرة في عملية أدت إلى تدمير دبابتين واستشهاد طاقمهما وهم سبعة جنود على الأقل، وفقاً لمصدر اعلامي سوري.