توقعات الابراج لليوم الاثنين!!

تعرف كيف سيكون حظك لهذا اليوم مع عالما الابراج والفلك حظك اليوم الاثنين 26-6-2017 ؟ وماذا يخبئ لك برجك اليوم الاثنين 26 من شهر يونيو لعام 2017 في عالم

الحمل

أنت توّاق للعمل ولا سيّما العمل السريع، وتميل الى اتخاذ قرارات جريئة ومتسرّعة أحياناً. قد يكثر العمل عليك وتتراكم المسؤوليات. قد تتعرّف إلى هواية جديدة أو تقيم صداقات مميّزة مع أناس جُدد أو تلتقي أصدقاءك القدماء، فتستعيد معهم ذكريات الماضي. تجنب كل ما يسبب ارتفاع ضغط الدم، وحاول أخذ الأمور بروية وهدوء.

الثور

عليك التزود بالثقة بالنفس، والإقدام من دون خوف. لا تخش وضع الشروط وتوسيع الآفاق، بالآمال الكبيرة تحقق بعض الأحلام، شرط أن تعمل بوعي وحكمة، وأن تبتعد عن الأوهام والارتجال. حذار الذهاب بعيداً في السلبيات، واضبط التشكيك في علاقتك. لحسن الحظ أن الأمور تهدأ، فتشعر بالانفراج، أو تجد الحلول. يسود جو من التفاهم محيطك العائلي والمهني، وقد تحررت من بعض القيود أو الأثقال، فترتاح نفسياً وصحياً.

الجوزاء

يتيح أمامك هذا اليوم فرصة تنفيذ بعض المشاريع، أو التقدم ببعض العروض ولقاء بعض المعنيين بها. قد تعرف مغازلة جديدة او تستقطب أشخاصًا خلاّقين او تبدأ رومنسية مميزة، فـ”جوبيتر” و”فينوس” معًا في برجك أمر لا يحصل إلاّ مرة واحدة كل إثني عشر عامًا. وهو استثنائي يستمر طويلاً في هذه السنة حتى شهر آب. قم ببعض النشاط غير الاعتيادي، واختر لعبة رياضية خفيفة مارسها مع العائلة.

السرطان

إذا كنت تشعر بأنك لست بحال طبيعية، ترقّب خروج روحك المغامرة لتعويض ما فاتك من الوقت، ولا سيما أن في داخلك قوة لا يمكن إيقافها أبداً. الحوار الهادئ هو السبيل الأفضل لتنعم مع الشريك بحياة هادئة، فتجد أن الأمور أكثر سهولة مما كنت تتوقع. وضعك الصحي اكثر من جيّد، وسيرافقك هذا الأمر مدة لا بأس بها، شرط توافر الظروف المناسبة.

الأسد

كنْ محايدًا وحافظ على برودة أعصابك وعالج المستجدّات بحكمة ورويّة. إنّ الأوضاع متقلّبة وتدعو الى الحذر في التعامل معها. حذار مغبّة الخلافات والعدائية والكلام الجارح، فهي تهدّد العلاقة المتأرجحة أو الجديدة بالتراجع. الأجواء المريحة متوافرة ومساعدة للقيام بأي نشاط ينعكس إيجاباً على صحتك.

العذراء

قد يعترض أحدهم على مشاريعك وتوجيهاتك ويعرقل خطواتك، ما يؤثر سلباً في ثقته بالنفس فتعيد الحسابات. المهم أن تنتصر على نفسك وأن تحلل الأوضاع بموضوعية محافظاً على اعتزازك بالنفس. قد تراوح الأمور مكانها ثم تتبدل، ما يجعلك تنطلق بمغامرة جديدة من دون أن تترك لك وقتاً لفراغ. لا تبذل جهداً مضاعفاً في أعمال لست أنت مسؤول عنها. أترك الأمور لأربابها وأرح نفسك.

الميزان

قد تجد نفسك حائراً أمام اتجاهين أو خيارين. تهدأ الأحوال نوعاً ما، فتطالب بحقوق، أو تسعى لإيجاد حلول لبعض الأزمات، أو ما يثير الشكوك والفضائح ويعقد الأوضاع، أو يضعك أمام ضرورة الدفاع عن نفسك إذا ارتكبت أخطاء في الماضي. قد يعني لقاء على الصعيد العاطفي كشفاً لبعض الحقائق المربكة، أو اعترافات مذهلة، أو مواجهات عاصفة. قم بالمطلوب منك في كل مجال، ولا سيما في المجال الذي يعود النفع والفائدة على صحتك.

العقرب

قد يحاول بعض الزملاء في العمل تحذيرك من أي خطوة ناقصة، لكنك لم تكترث، وقد تدفع الثمن. لا تترك مجالاً للمصطادين في الماء العكر، في التدخل بينك وبين الشريك، بل عالج الأمور بهدوء. سارع إلى الخروج من حالة الغضب التي تعيشها، وتجنب التدخين.

القوس

قد تعيش حالة من الغيرة والتملكية والانفعالات الشديدة. وقد تفرض عليك ظروف العمل الخضوع لدورات تأهيلية خاصة، وهذا ليس معيباً، بل هو جرأة منك لتحسين وضعك. لا تحاول فرض الرأي أو قمع شخصية أحد. قد يصعب فهمك أو تبدو تصرفاتك للحبيب أنانية وفظّة. تبدو أمام ناظري الآخرين صاحب قامة ممشوقة ورشيقة، وصحة جيدة يحسدونك عليهما.

الجدي

يبدو الوضع العام متقلباً وقد ينذر ببعض المشكلات المهنية أو ربما بقلق على أحد الوالدين أو أفراد الأسرة. يمتحن هذا اليوم استعدادك للوقوف الى جانب الحبيب، وتحمّله في الأيام الصعبة. لن تعاني العلاقة المتينة المصاعب، لكنك مدعو إلى صونها من التحديات والاستفزازات. تكون محط أنظار الجميع، وتلفت برشاقتك وبنشاطك الميحطين بك.

الدلو

إذا كنت موظّفًا أو صاحب عمل حرّ، تجنّب توقيع العقود أو اتخاذ قرارات حاسمة لأنّه يوم هادئ وضعيف غير واعد بتسويات أو انفراجات على الإطلاق! تميل الى الأجواء البسيطة والبعيدة عن الصخب وتفرح بتعاطف الحبيب مع تطلّعاتك وميولك. تشارك في سباق يقام في المنطقة التي تقيم فيها، وتمضي يوماً ممتازاً.

الحوت

إنه يوم ناجح جداً، وهو يبعد المخاوف التي أقلقت راحتك وأقضّت مضجعك. ها أنت مرفوع الرأس مبتسماً لأنّ الحظ يرافقك ويسهّل أعمالك. تتمتع بلقاءات عذبة، وبالفعل لا تعر هفوات الحبيب اهتماماً، الأمر الذي سيقرّب المسافة بينكما ويجدّد العواطف وينعشها. إذا أحسست أن وضعك الصحي يتحسن، فهذا جراء تطبيق إرشادات أصحاب الاختصاص في مجال التغذية.