صور:خبير التجميل شبلي رومية يكشف عن شكل موضة قصات الشعر وتصفيفه لصيف 2017

دبي/PNN – جمانة خليفة:كشف خبير التجميل السوري شبلي رومية عن شكل موضة وقصات الشعر وتصفيفه لصيف العام الجاري 2017, موضحًا أن العالم اتجه هذا الصيف إلى تقصير الشعر, فضلًا عن استغناء الصبايا والشباب عن اللون الأشقر واعتمادهم على الألوان الأخرى أبرزها, احمر و silver و gray وحتى pink, كنوع من التغيير بعد سيطرة اللون الأشقر لفترة طويلة على أصباغ الشعر.

وشدَّد على ضرورة الإهتمام بالشعر والحفاظ عليه, من خلال الاكثار من حمامات الزيت وتعرضه لأشعة الشمس لأوقات قليلة لينال التغذية المطلوبة خصوصا فيتامين c الذي يعمل على تقوية البويصلات, اضافة الى تناول الخضار والفواكه التي تحتوي على فيتامين A,B,C .

وتطرق إلى مشاركته كبار النجوم خلال العمل وتصوير المسلسلات, مشيرا إلى أنه كان واحدا من الكاست في مسلسل قناديل العشاق التي تدور أحداثه في العام 1973, الأمر الذي يدفعه إلى استخدام انواع جديدة للحصول على شعر يتواءم مع تلك الحقبة من الزمن, موضحًا: ” اعتمدت بالبداية على الاشياء ” natural ” بالنسبة لسيرين ولكن اعتمدت على ” over ” حسب ما كان دارج, واعتمدت اكسسوار اتفصل خصيصا للقصة و بالحلقات المقبلة سوف يكون هناك كتير أشياء وستايلز لسيرين”.

وأشار إلى أنه لم يواجه أي اشكاليات أو صعوبة في تصميم “لوك” النجمات الخاص بمسلسل قناديل العشاق, لافتا إلى أنه عمل طويلا في هذا المجال واكتسب خلال عمله خبرة طويلة مكنته من التأقلم بسرعة مع أي شخصية يريدها مخرج العمل حتى لو كانت من زمن الأمويين.

ونوه إلى أن الأعمال الدرامية السورية التي كان جزءا منها خلال هذا العام والاعوام الماضية مكنته من الخبرة العملية والنجاح الباهر في أي عمل يقوم به, مرجحا أن الأعمال السورية غالبا ما تكون متغيرة بين الحداثة والماضي, بين الحياة في الضيعة والحياة المدنية, إضافة إلى أن أعمال عديدة درامية شارك فيها مثلت حقبات قديمة من الزمن.

يعتبر شبلي رومية واحدا من ألمع وأنجح ” hair dressers ” في سوريا وخصوصا في العاصمة دمشق, وشارك في صناعة لوك” العديد من نجوم الأعمال الدرامية مثل “قناديل العشاق, وخاتون, و هواجس عابرة, ووردة شامية, حيث يسجل له تصميم اللوك الذي خرجت به سيرين عبد النور في “قناديل العشاق”.