الرئيس يضع إكليلا من الزهور على ضريح الراحل الشهيد ياسر عرفات لمناسبة العيد

رام الله /PNN-وضع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات، وذلك لمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

وقال سيادته للصحفيين: “نقول لأبناء شعبنا، وأمتنا العربية والإسلامية، كل عام وانتم بألف خير، ونرجو الله أن يعيده على شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركة، وان يكون العيد القادم وقد تحررت القدس أن شاء الله.

وأضاف “نقول لامتنا العربية نحن جزء منكم، ونحن معكم، ونتمنى دائما وابدأ أن تتوحد أمتنا خلف قلب رجل واحد، خاصة من أجل دعم الشعب الفلسطيني”.

وتابع سيادته قائلا “نحن متفائلون بأمتنا العربية، ولدينا كل الأمل بأن هذه الأمة فيها كل الخير، ويمكن أن تمر بوعكة هنا أو هناك، ولكن دائما ستبقى أمة الخير وأمة واحدة رغم كل الظروف مع بعضها البعض خلف هدف واحد.