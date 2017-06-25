دولتان عربيتان تحتفلان بالعيد غداً !

بيت لحم/PNN – أعلنت كل من سلطنة عمان والمملكة المغربية تعذر رؤية هلال شهر شوال، ليكون يوم الأحد متمما لشهر رمضان الكريم على أن يكون الاثنين غرة شهر شوال.

وأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في مسقط عدم تمكنها من رؤية هلال شهر شوال مساء السبت، ليكون يوم الأحد متمما لشهر رمضان.

وأوضحت الوزارة، سابقا، أن رؤية الهلال ستكون صعبة للغاية يوم السبت، بل “وتكاد تكون مستحيلة”.

من جهتها نشرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب بيانا توضيحيا بشأن رؤية هلال شهر شوال.

وجاء في بيان الوزارة: “تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر شواللعام 1438 هـ، بعد غروب الشمس ليوم السبت 29 رمضان، الموافق 24 يونيو 2017، واتصلت بجميع نظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته”.

يذكر أن عددا كبيرا من الدول العربية والإسلامية أعلنت ثبوت رؤية هلال شهر شوال يوم السبت، وأن الأحد هو أول أيام عيد الفطر السعيد.