المحافظ حميد في صلاة العيد : ” ما شاهدته في الحرم يفرح القلوب “

الخليل/PNN – شارك محافظ الخليل كامل حميد يرافقه قادة المؤسسة الامنية وطاقم المحافظة صباح اليوم الاحد المواطنين صلاة العيد في الحرم الابراهيمي الشريف وسط مدينة الخليل بحضور حشد كبير من ابناء المحافظة .

أشاد حميد بالحضور الكبير والمميز من المواطنين التي امتلأت بهم ساحات الحرم الابراهيمي الشريف والذي يدخل الفرحة للقلوب ويؤكد ان المسجد اسلامي خالص وأن الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية تكللت بالنجاح في مواجهة سياسة التهويد الاسرائيلية .

نقل المحافظ تحيات وتهنئة الرئيس محمود عباس ” ابو مازن ” للمواطنين متمنيا لهم الخير والبركة وان صمودهم وثباتهم سيقود الى أنشاء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف داعيا الشفاء للجرحى والإفراج للأسرى والرحمة للشهداء .

من ثم قام حميد بوضع أكليل من الزهور على ضريح الشهداء وقراءة الفاتحة على أرواحهم في “حارة الشيخ” في مدينة الخليل وكان في استقباله عدد من المواطنين والشخصيات الاعتبارية في المحافظة.

وتوجه المحافظ بعد ذلك الى مقر قيادة المنطقة وقدم التهاني لقادة وضباط وعناصر المؤسسة الامنية على جهودهم الكبيرة في حفظ الامن والنظام على مدار الساعة وقيامهم بواجبهم الديني والوطني ومن ثم توجه حميد لمقر المحافظة لاستقبال المهنئين بعيد الفطر السعيد من شخصيات اعتبارية وقادة مؤسسات وفصائل ومواطنين .