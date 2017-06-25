شاهد : عملية دهس في بريطانيا تستهدف احتفالت العيد

نيوكاسل/PNN – قالت الشرطة البريطانية إنّها اعتقلت سائقة الحافلة (42 عاماً) التي حاولت دهس مسلمين كانوا يحتلفون بعيد الفطر في مدينة نيوكاسل.

وتحدثت وسائل إعلامية بريطانية عن سقوط 7 أشخاص جرحى نتيجة عملية الدهس.

وقالت الوكالة ان سيارة دهست عددا من المحتفلين بعيد الفطر فى بريطانيا، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية فى نبأ عاجل لها.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، بأن سيارة اندفعت باتجاه جمع من المحتفلين بعيد الفطر المبارك بمدينة نيوكاسل البريطانية، لتدهس عدد منهم.

وسارعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ومروحيات الشرطة، فيما تستبعد الشرطة أن يكون دافعًا إرهابيًا وراء الواقعة، إلا أنه لم يتم كشف مزيدًا من التفاصيل حتى الآن.