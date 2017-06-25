هولندا: حركة المقاطعة العالمية تحرم “إيجيد” مناقصة بقيمة 190 مليون يورو

امستردام/PNN – أعلنت حركة المقاطعة العالمية (BDS)، أنها تمكنت من حرمان شركة المواصلات العامة الإسرائيلية “إيجيد” من مناقصة بقيمة 190 مليون يورو في هولندا، بعد الحملة التي قادتها ضدها لتورطها مع الاحتلال وكونها جزءًا من نظام الأبرتهايد الإسرائيلي.

وتعتبر “إيجيد” أكبر شركة للمواصلات العامة في إسرائيل، وتعمل خطوطها في جميع أنحاء البلاد والمناطق المحتلة، إذ تنقل حافلات “إيجيد” المستوطنين من وإلى المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت حركة المقاطعة إنها تمكنت من حرمان “إيجيد” من المناقصة التي طرحتها الحكومة الهولندية لإدارة خطوط المواصلات في شمال هولندا، عقب إطلاق نشطائها حملة ضد الشركة بسبب تورطها في نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والفصل العنصري (الأبارتهايد) الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وكان من المفترض أن توقع الشركة عقداً لمدة 10 سنوات لإدارة خطوط الحافلات العامة في المنطقة الشمالية مع الحكومة الإقليمية الهولندية، والذي يشمل العاصمة الهولندية أمستردام، بقيمة 19.1 مليون يورو سنويًا.