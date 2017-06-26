البيت الابيض: التقارير حول تفكير ترامب بالغاء تدخله بالمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية هراء

بيت لحم/ترجمة خاصة PNN/ رد مسؤولون امريكيون الليلة الماضية وصباح اليوم على التقارير التي نشرت بالامس حول تفكير الرئيس الامريكي دونالد ترامب سحب تدخله و وساطته بالمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية بالنفي و وصف هذه التقارير بانه مجرد هراء اعلامي لا اساس له.

وقال مسؤول كبير في البيت الابيض ردا على ما نشر ان هذه التقارير مجرد نافيا اياها نفيا قاطعا.

وكانت وسائل اعلامية عربية واسرائيلية قد قالت ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب بدء يفكر بالانسحاب من وساطته بين الفلسطينين والاسرائيليين حيث انه يعتقد ان تحقيق السلام بين الجانبان امر معقد للغاية ولم يكن يتوقع ان يكون الامر معقدا الى هذه الدرجة وفق التقارير.

وبحسب هذه التقارير فان ترامب كان يعتقد ان المفاوضات بين الفلسطينين والاسرائيليين لا تحتاج لاكثر من اسبوعان وفق قدراته التفاوضية للتوصل الى صفقة للسلام لكن تبين ان الامر اكثر تعقيدا ولذلك فهو يفكر بسحب الجهد الامريكي من ملف عملية السلام بالشرق الاوسط.

كما اشارت التقارير الى ان الرئيس الامريكي ينتظر من مبعوثيه تقديم تقريرهم حول زيارتهم الاخيرة للشرق الاوسط والتقائهم بالمسؤولين الفلسطينين والاسرائيليين حيث من المتوقع ان يصدر موقف من الرئيس الامريكي حول امكانية الاستمرار من عدمه في التوسط لاحياء مفاوضات السلام الفلسطينية الاسرائيلية.

كما ذكرت التقارير ان هذا الموقف الامريكي جاء بعد ما نشر من تقارير حول اجتماع متوتر بين البعوثين الامريكيين والرئيس الفلسطيني محمود عباس على خلفية ملف رواتب الاسرى حيث قالت التقارير ان الرئيس الفلسطيني شعر بالغضب بسبب تبني الادارة الامريكية لموقف حكومة نتنياهو بهذا الشان الى جانب عدم معارضتها للمخططات الاستيطانية التي اعلنت اسرائيل نيتها تنفيذها .