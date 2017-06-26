اخلاء 1800 شخص على الأقل في إسبانيا بسبب حريق

ونقلا عن وكالة “فرنس برس”، قالت خدمات الطوارئ “إن 23 طائرة ومروحية كانت تعمل على مكافحة الحريق الذي خرج عن السيطرة، منذ ليلة أمس”، فيما أكد المتحدث باسم خدمات اطفاء الحرائق : أن مكافحة النيران معقدة بفعل الرياح، والحرارة، حيث وصلت إلى حدود محمية “دونيانا” الطبيعية.

وتشهد إسبانيا موجة من الجفاف، فيما قُتل 64 شخصا في البرتغال المجاورة، جراء حرائق غابات، تمت السيطرة عليها، قبل أيام.