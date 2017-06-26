النقب: مقتل شخص وإصابة اثنين في إطلاق نار

الداخل المحتل/PNN – قتل شخص وأصيب اثنان آخران في جريمة إطلاق نار، وقعت صباح اليوم، الإثنين، في قرية شقيب السلام في النقب.

وبحسب التقارير الأولية فقد نقل ثلاثة مصابين إلى مستشفى ‘سوروكا’ في بئر السبع، وهم مصابون بإصابات متفاوتة جراء تعرضهم لعيارات نارية.

وجاء أن أحد المصابين قد توفي بعد وقت قصير في المستشفى متأثرا بإصابته الخطيرة.

وكانت تقارير أولية صادرة عن ‘نجمة داوود الحمراء’ قد أشارت إلى أنها تلقت بلاغة في الساعة 09:25 من صباح اليوم، مفاده أن هناك مصابا بالرصاص على مدخل شقييب السلام.

وبحسب ‘نجمة داوود الحمراء’ فقد تم تقديم الإٍسعاف الأولي له قبل نقله إلى مستشفى ‘سوروكا’ في بئر السبع.

وهرعت إلى المكان قوات الشرطة، وباشرت عمليات التمشيط والتحقيق في ظروف وملابسات الجريمة.