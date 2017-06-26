مصرع شاب من النقب غرقا في بحيرة طبرية

النقب/PNN – لقي شاب من قرية تل السبع بمنطقة النقب داخل أراضي عام 1948، مصرعه، اليوم الإثنين، غرقا، في بحيرة طبرية.

وحسب موقع عرب الـ48، تلقت الشرطة الإسرائيلية، إخطارا، عن اختفاء شاب، من النقب في البحيرة، كان يسبح برفقة صديقه، الذي فقد أثره.

وجاء في التفاصيل، أن الشابين (في العشرينات من العمر) سبحوا في أحد الشواطئ غير المعدة للسباحة، وهناك فقد أحدهما الآخر.

وبدأت فرق البحث وقوات الإنقاذ عمليات البحث عن الشاب المفقود، وسط ترجيحات بغرق الشاب، ليتم العثور عليه لاحقا في قاع البحيرة بعمق 3 أمتار، وعلى بعد 10 أمتار عن الشاطئ.