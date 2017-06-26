النضال الشعبي تضع اكاليل زهور على اضرحة الشهداء لمناسبة العيد

رام الله/PNN – على درب الشهداء ولانهم بوصلة الوطن نحو التحرر والدولة المستقلة وعاصمتها القدس ،ووفاء لدمائهم الطاهرة ،وتضحياتهم الجسام ، وكما هي مدرسة القائد المؤسس على عهدها ووفائها ، احييت اليوم طقوس عيد الفطر ، جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ، في رام الله وغزة ، بزيارة اضرحة الشهداء بوضع اكاليل من الزهور

حيث قام وفد من الجبهة ضم اعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وكوادر الجبهة ، بزيارة ضريح القائد المؤسس د.سمير غوشة ، وضريح عضو المكتب السياسي خالد القاسم ، وضريح القادة يوسف وراد وابو الرائد،وشهداء الثورة الفلسطينية .

واكد عوني ابو غوش عضو المكتب السياسي للجبهة على أن أعيادنا لن تكتمل إلا بتحرير كامل أسرانا وأسيراتنا من سجون الاحتلال لينعموا بالحرية مع ذويهم ومحبيهم.

مشيرا ان ارث القائد المؤسس د.سمير غوشة سيبقى في قلوبنا ووجداننا،ونرجو الله أن يعيده على شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركة، وان يكون العيد القادم وقد تحررت القدس أن شاء الله.

كما زار وفد الجبهة عائلات الشهداء ، مؤكدا على اننا على مواصلة دربهم ونضالهم .

وفي قطاع غزة توجه صباح اليوم وفد من قيادة الجبهة ضم عضوي المكتب السياسي ابو الوليد الزق وابو يامن قديح وعدد من اعضاء اللجنة المركزية بزيارة مقبرة الشهداء بغزه بمناسبة عيد الفطر المبارك ووضعوا اكاليل الزهور اكراما لشهداء الجبه,وفلسطين .

واكد الوفد تمسك الجبهة بالمبادئ التي ناضلوا من اجلها.