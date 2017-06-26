معاريف: مفاوضات غير مباشرة بين حماس واسرائيل حول الجنود المختطفيين

القدس/PNN – قالت صحيفة “معاريف” بان جولات مفاوضات مكثفة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي بوساطة ثالثة في مصر خلال الأسبوعين الماضيين حول الجنود الأسرى في قطاع غزة.

تحدثت القناة الثانية الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، دون الخوض في التفاصيل، عما وصفته بـ ‘تقدم لافت’ في مسألة التفاوض بين حماس وإسرائيل في ملف ‘تبادل أسرى’.

وأشارت في خبر مقتضب، إلى ‘مفاوضات تجري بوساطة طرف ثالث’، وإنها ‘ تمتنع حاليا عن الكشف عن الوسيط’، مكتفية بالإشارة إلى ‘مباحثات أجرتها حماس مؤخرا في القاهرة’.

وكانت حركة حماس قد أعلنت عن أن مفاوضات جارية مع إسرائيل بوساطة طرف ثالث حول عملية تبادل أسرى.

كما وتحدث الرئيس السابق، للمكتب السياسي لحماس، خالد مشعل، في تصريحات أواسط نيسان/أبريل الماضي عن أن عدة أطراف (لم يسمها) تقدّمت بوساطات ‘فعلية’ لإتمام صفقة ‘تبادل أسرى’ جديدة، بين حماس وإسرائيل، وكشف عن أن الفترة الماضية شهدت وساطات عديدة متعلقة بصفقة الأسرى ‘بعضها سُرّب والكثير لم يُسرّب’.

وأضاف أن الجهود التي بُذلت بشأن مفاوضات الأسرى ‘كانت كبيرة، وأثمرت في بعض ميادينها ومساراتها’.

وقال: ‘هناك جهود لم ترد النور بعد، فليس ما ظهر يعكس فقط ما بُذل، الذي بذل كبير، والذي هو قابل للنجاح أيضًا مُعتبر، ما رآه الناس رأوه وما لم يروه سيرونه’.

وأوضح أن مفاوضات الأسرى “اصطدمت بعقبتين، أولها محاولة الاحتلال تجاهل القضية وأنه لن يعود إلى التفاوض”، مضيفًا أنه ‘ثبت أن ذلك عقبة تكتيكية وبدأت تتوارى عمليًا’، أما العقبة الثانية، وفق مشعل، فهي رفض حماس بدء التفاوض غير المباشر إلا بعد إفراج الاحتلال عن نحو 55 أسيرًا من الذين حُرروا في صفقة ‘وفاء الأحرار’ وأعادت إسرائيل اعتقالهم.

أربعة جنود إسرائيليين لدى القسام

ومطلع نيسان/أبريل 2016، كشفت كتائب عز الدين القسام، الذراع المسلح لحركة ‘حماس’، لأول مرة، عن وجود ‘أربعة جنود إسرائيليين أسرى لديها’، دون أن تكشف إن كانوا أحياءً أم أمواتا.

وتوصلت حركة حماس وإسرائيل إلى صفقة تبادل أسرى برعاية مصرية، في 18 تشرين أول/ أكتوبر 2011، أطلقت حماس خلالها الجندي الإسرائيلي الأسير، جلعاد شاليط، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 1027 أسيراً فلسطينيا.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 7 آلاف فلسطيني، حسب أحدث الإحصاءات الفلسطينية الرسمية.