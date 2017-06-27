توقعات الابراج لليوم الثلاثاء

إليكم توقعات ابراج اليوم الثلاثاء 27 حزيران / مايو 2017، حظك اليوم الثلاثاء 27-6-2017

توقعات برج الحمل

تغيير العمل او الإقامة امر غير جيد في الوقت الحالي لأن الاستقرار امر مهم بالرغم من مواجهة

الصعوبات لا تبتعد عن اهلك و أصدقائك حاول الاحتكاك معهم كي تكسب ودهم انت في وضع مالي

مستقر مكافأة مالية من العمل قد تساعدك في الوصول الى هدفك الذي كنت تطمح اليه على صعيد الحياة

توقعات برج الثور

علاقاتك في العمل قد تضر بعلاقاتك العاطفية لا تكترث بما يقال فقط ركز على حياتك العاطفية

التي تريدها و لا تخلط العمل بالعاطفة و ستكتسب النجاح المطلوب ، عاطفيا انت شخص مهم

و محور اهتمام الوسط المحيط بك الجميع يثق بك و الجميع يريدون طلب المشورة منك .

توقعات برج الجوزاء

التردد في الحياة صفة مميزة لديك و قد تكون الاكثر الخطورة عليك ان تتخذ القرار المناسب في

الوقت المناسب ، اهتم بالناس المحيطين بك في مجال العمل لأنك ستحتاج الى دعمهم لا حقا في تبني

المشاريع و الخطط التي كنت تطمح اليها ، عاطفيا انت شخص قلق حول مشاعر الآخرين اتجاهك عليك تجاوز ذلك .

توقعات برج السرطان

لا تضغط على اسرتك او على زملائك في العمل كي يقوموا بما تريده انت فقط لأن ذلك سيجعل منك

شخصا ديكتاتوريا و ستخسر محبة الآخرين لك حاول ان تقنعهم بوجهة نظرك و ان تكون اكثر

تفهما لأرائهم ، عاطفيا انت في مرحلة جمود كبيرة عليك التخلي عنها .

توقعات برج الاسد

الحب في جانبك انت شخص محبوب في مجتمعك و عملك عليك ان تعزز هذه المكانة بمد يد العون

للجميع عليك ان تعلم بأنك محط ثقة المحيطين بك ، على صعيد العمل انت شخص متميز و الجميع

يثق بقدراتك ستتمتع بالقيادة لفريق عملك و ستجني ارباح ذلك قريبا .

توقعات برج العذراء

لا تتوانى عن التواجد مع الحبيب عند الحاجة الى ذلك لأن هذا الامر لا يعوض بالنسبة للطرفين ،

على صعيد العمل ستحرز تقدما مهما عليك بدعم اسرتك و اصدقائك لأنهم الدرع الذي يحميك في

الحالات الصعبة ، ماليا انت وضع لا تحسد عليه و لكن هنالك شعاع من الامل القريب بالفرج .

توقعات برج الميزان

طعم الخطر، يؤثر دائماً تأثيراً حسناً في نفسك، سيبرز جلياً في هذه الفترة؛ حاول أن تبقى عقلانياً.

يجب أن يندفع الحبّ في حياتك، حتى إذا قرّرت إغلاق أبواب قلبك للأبد. لا تبتعد عن محيطك و لكن

كن حذرا حاول ان تستمع الى من حولك و لا تتعهد بما لا تستطيع فعله فرصة علاقة عاطفية في القريب .

توقعات برج العقرب

القلب ، سيكون من الضروري أن تكون لديك الشجاعة لوضع حدّ للإتحاد الذي يثبت عدم ملائمته أو الذي

لن يقدم أي إمكانية للتحسين. على صعيد عملك، قم بالفعل بدلاً من ردّ الفعل . حاول ان تبحث عن

حلول بديلة بدل من اصلاح الوضع عندما تجد ان الاتحاد الحالي غير مفيد استفد من التجربة و حاول الانطلاق من جديد

توقعات برج القوس

أفكارك ليست واضحة جداً، لا تتخذ أيّ قرار مهم جداً هذا اليوم ولا تحاول الإجبار. سيكون لديك الإمكانية

للنجاح في عملك، لكن بشرط بذل جهود عظيمة جداً. حاول ان تتحلى بالصبر و الحكمة العجلة باتخاذ

القرار لن تكون محمودة العواقب و انما عليك بالتأني و الصبر على مصاعب العمل .

توقعات برج الجدى

ستنام بشكل سيئ و من المحتمل أن تشخر. لربّما أنت كئيب جداً أيضاً بدون سبب وجيه.

علاقاتك مع الآخرين ستكون متوترة وأكثر عدوانية. لا تحاول الاحتكاك المباشر مع محيطك

و انما حاول الابتعاد لفترة مع الطبيعة او في أي مكان تحس فيه بالراحة ريثما تتمكن من استعادة توازنك النفسي .

توقعات برج الدلو

لا تدع نفسك تغرى بصفقات العمل الواعدة بأرباح عظيمة لأنها في الواقع ذات ضمانات قليلة.

قلقك المستتر سيظهر نفسه مرة أخرى بأمراض المعدة، كما كان غالباً في الماضي ؛ باختصار، أمعائك

هي مقياس حالتك الطبيعية والروحية. لذا تحلى بالواقعية في التعاطي مع كل ما هو جديد كي تكسب صحتك الجسدية و النفسية .

توقعات برج الحوت

حرّر نفسك من توتّراتك بمزاولة التأمل أو الرياضة. إنه لجدير بالثناء أن تحاول توسيع حدودك،

لكن لا تغالي في تقييم نفسك. لأنك قد تتعبها حاول ان تنظر الى نفسك كما ينظر الآخرين لك بشكل

فعلي كي تقييم اخطائك و تبعد عنك الهم و الغم اقبل على مشاريعك بجد و لا تجعل التردد يثنيك عن متابعة نشاطك