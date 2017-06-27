طائرات حربية احتلالية تشن غارات على مواقع لحماس فجرا

غزة/PNN شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة، سلسلة غارات على أهداف مختلفة في قطاع غزة ردا على سقوط صاروخ فلسطيني الليلة الماضية وفق المصادر العبرية.

وأفادت مصادر صحفية بالقطاع أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت موقع بدر التابع لكتائب القسام غرب مدينة غزة بعدة صواريخ، كما استهدف الاحتلال للمرة الثانية على التوالي أرضًا زراعية شرق منطقة وادي غزة جنوب المدينة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

كما استهدفت الطائرات الحربية موقع الشهيد “محمد أبو حرب” التابع للمقاومة في مدينة رفح جنوب القطاع بصاروخين من طائرة استطلاع تلاه صاروخ من طائرة (اف 16) شمال شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

وذكر موقع 0404 العبري، أن “سلاح الجو هجم على عدة أهداف لحماس بغزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع”.

وزعم الناطق بإسم الجيش “الإسرائيلي”، الليلة، سقوط قذيفة صاروخية في منطقة “شاعر هنيجف” في النقب، وانفجرت في المكان، دون وقوع اصابات.

وأضاف أن صفارات الإنذار لم تعمل قبيل سقوط الصاروخ، فيما تقوم قوات من الجيش بتمشيط المنطقة بحثًا عن مكان سقوطه.