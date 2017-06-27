الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

رام الله/PNN-قالت دائرة الارصاد أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة في كافة المناطق نهاراً، ولطيفاً ليلاً، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما غداً الأربعاء، سيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة في كافة المناطق نهاراً، ولطيفاً ليلاً، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

بينما يوم الخميس المقبل، سيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً نسبياً إلى حار في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ولا يطرأ تغير كبير يوم الجمعة القادم على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً نسبياً إلى حار في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما السبت القادم، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح اعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً في معظم المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدل السرعة.