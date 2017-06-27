تنظيم سلفي بغزة تبنى اطلاق الصاروخ اتجاه اسرائيل الليلة الماضية

غزة/PNN/ تبنى تنظيم سلفي يطلق على نفسه اسم كتائب اكناف بيت المقدس اطلاق الصاروخ اتجاه اسرائيل الليلة الماضية والذي سقط في منطقة شاعر النقب ولم يحدث اصابات او اضرار.

وقالت كتائب اكناف بيت المقدس بحسب ما نقلت القناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي انها تتبنى اطلاق الصاروخ اتجاه اسرائيل .

يشار الى ان مجموعات من السلفيين تتبنى من وقت لاخر عمليات اطلاق الصواريخ اتجاه اسرائيل فيما تقوم اجهزة حماس الامنية بملاحقة هذه العناصر واعتقالاها حيث اتهمت المجاعات السلفية حكم حماس باعتقال العشرات من انصارها في السنة الاخيرة بالاضافة الى مصادرة كميات من الاسلحة لهم.

هذا وكان جيش الاحتلال قد قصف مواقع تابعة لحركة حماس وجناحها العسكري فجر اليوم حيث قال المتحدث باسم قوات الاحتلال ان حماس هي من يسيطر على قطاع غزة وهي من يتحمل مسؤولية اطلاق الصواريخ على اسرائيل.

هذا ولم يؤدي سقوط الصاروخ على جنوب اسرائيل او القصف الاسرائيلي على غزة الى اصابات حيث سقط الصاروخ في منطقة فارغة فيما ادى قصف قوات الاحتلال لاحداث دمار بمواقع حركة حماس.