مواجهات واصابات واعتقالات في ابو ديس وبيت لحم

القدس/PNN-اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الثلاثاء مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم وقامت بإطلاق النار من مسافة صفر صوب قدم الشاب علاء البلعاوي وهو أحد العاملين في الاغاثة الطبية الذي تقوم بتغطية المواجهات الليلة في المخيم .

وقامت قوات الأحتلال بلأعتداء على والده وأعتقال أخاه وقامت بتكسير منزل العائلة.

وفي بلدة ابوديس، اعتقلت الأسير المحرر محمود نافذ جفال (20عاما)، والشاب محمد زياد جفال (18عاما)،وكلاهما من بلدة ابوديس، واقتادتهما الى جهة مجهولة

وقالت مصادر محليية ان قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت البلدة في تمام الساعة الرابعة صباحا، وداهمت منزل الاسير المحرر محمود جفال، وعاثت فسادا في المنزل، وبعد التأكد من شخصيته والإستيلاء على هاتفه المحمول وبطاقته الشخصية، اقتادته للجيب العسكري وأبلغت ذويه انه موقوف على ذمة الشاباك الإسرائيلي، وبالمزامنة مع ذلك اقتحمت قوة ثانية منزل الشاب محمد زياد جفال وقامت بتفتيش المنزل بشكل همجي ما ادى الى تدمير الاثاث واعتقال الشاب محمد.

وقد اندلعت مواجهات عنيفة اطلق خلالها الاحتلال الاعيرة المطاطية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بشكل مكثف بكافة الاتجاهات، وانسحبت القوات المقتحمة متجهة نحو النقطة العسكرية المشيدة على اراضي بلدة ابوديس والمعروفة بجبل ابوكامل.

والجدير ذكره ان الاسير محمود جفال اسير محرر امضى عامين في سجون الاحتلال واعتقل اكثر من مرة وتحرر في العام 2015.