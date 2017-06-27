ليبرمان يمنع التقاء مردخاي بالسياسيين الذين يهاجمونه

القدس/PNN – قالت صحيفة “هآرتس” ان وزير الامن الاسرائيلي، افيغدور ليبرمان، قال امس الاثنين، خلال نقاش في لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، بانه اوعز الى منسق اعمال الحكومة في المناطق، يوآب مردخاي، بعدم حضور النقاشات التي تجري في لجان الكنيست بدعوة من السياسيين الذين يهاجمونه.

واوضح ليبرمان انه “لا يمكن لأعضاء الكنيست والوزراء توقع مهاجمة رئيس الأركان ومنسق اعمال الحكومة في المناطق، ومن ثم دعوتهما في اليوم التالي الى احدى اللجان.

وقال: “نقلت توجيهات الى مردخاي ورجاله بأن لا يحضروا الى أي لجنة برلمانية او لقاء مع السياسيين بعد مهاجمتهم”.

وتأتي تصريحات ليبرمان هذه في اعقاب الانتقاد الشخصي الذي وجهه وزراء من اليمين، ومن بينهم زئيف اليكن وميري ريغف، الى ايزنكوت ومردخاي بسبب دورهما في قرار توسيع الخارطة الهيكيلة لمدينة قلقيلية.

لكنه ليس من الواضح ما هي الأبعاد العملية لتوجيه ليبرمان. فقادة الجيش والجهاز الأمني لا يلتقون عادة مع السياسيين بشكل شخصي، وظهورهم في الكنيست يكون عادة في لجنة الخارجية والامن. ولم يشرح ليبرمان ما اذا كان قراره يمنع مردخاي من حضور جلسات اللجنة عامة، او فقط النقاشات التي يحضرها نواب او وزراء وجهوا اليه انتقادات.

وتطرق ليبرمان، ايضا، الى التوقعات بشأن حدوث مواجهة عسكرية في الصيف، وقال: “لدينا الكثير من الأنبياء هنا الذين يتنبؤون لنا بصيف ساخن وبحرب في الشمال والجنوب. اريد التوضيح بأنه لا توجد لدينا أي نية للمبادرة الى أي خطوة عسكرية، لا في الشمال ولا في الجنوب، ولكننا لن نتجاوز أي شيء”.

كما عقب ليبرمان على حادث اطلاق النيران الطائشة من سورية، في الأيام الأخيرة، وقال ان “تسلل النيران صدفة او بغير صدفة، سيلقى الرد القوي. اريد تحذير الناس في دمشق: من يعتقد انه يمكنه تحويل سورية الى قاعدة أخرى لحزب الله والايرانيين، فليجري حسابا مرة أخرى”.