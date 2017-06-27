بالصور والفيديو:مع ارتفاع درجات الحرارة الكبير : انتشار الافاعي بعدة مناطق وسط تحذيرات منها

بيت لحم / PNN / مع ارتفاع درجات الحرارة في اليومين الماضيين تمكن عدد من المواطنين من قتل او القبض على عدد من الافاعي في المناطق القروية

قري جنوب بيت لحم تم فيها قتل عدد من الافاعي السامة حيث كلن ابرزها افعي بطول متر تقريبا داخل احد الحمامات وفق ما اظهر فيديو تم نشره في منطقة الخضر حيث يظهر في الفيديو افعى مختبئ بالمرحاض فيما قام مواطن بالقبض عليه من خلال ملقط ومن ثم القبض عليه كما اظهرت صور اخرى مواطنونيتصورون مع افاعي باحجام مختلفة

الجهات المختصة وعلى راسها الدفاع المدني والمواطنين حذروا من انتشار الافاعي مع ارتفاع درجات الحرارة و وجهوا دعوات للمواطنين بالحذر واغلاق الابواب والشبابيك خصوصا تلك القريبة من المناطق الحرجية كما شملت التحذيرات الانتباه على الاطفال في حدائق المنازل والحدائق العامة.