الاحتلال يقتحم سبسطية ويُزيل علم فلسطين من المنطقة الأثرية شمال نابلس

نابلس/PNN-اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بلدة سبسطية شمال نابلس، وأزالت علم فلسطين المرفوع في المنطقة الأثرية.

وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم،إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وقامت بإزالة علم فلسطين المرفوع في المنطقة الأثرية بحجة أنها مناطق مصنفة “ج”، مشيرا إلى أن جنود الاحتلال قاموا بإزالة وتفجير سارية العلم عدة مرات، بتوصيات من المستوطنين.

وأضاف عازم أن قوات الاحتلال انتشرت في المكان، وهناك توقعات باقتحام المستوطنين للمنطقة الأثرية الذين يطمعون في السيطرة عليها، من خلال مخططات لشق شارع استيطاني فيها إضافة لأعمال الترميم المخالفة لقوانين “اليونسكو”.